Новый BMW X7 похитили из автосалона в Мытищах

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Новый автомобиль BMW X7 похитили из салона в подмосковных Мытищах. Об этом инциденте рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе регионального главка МВД.

Как уточнили в полиции, после похищения элитной иномарки было возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, добавили в МВД.

Отмечается, что цена нового BMW X7 в России составляет от 5,9 до 7,6 миллиона рублей.