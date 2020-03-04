Двух россиян будут судить в Белоруссии по делу о взрыве фейерверков

11:19
Фото: ТАСС/AP Photo/Sergei Grits
В Белоруссии завершено расследование уголовного дела о взрывах салютных установок 3 июля 2019 года в Минске, в результате которых погиб человек, сообщает ТАСС со ссылкой на местный СК.
Обвинения предъявлены двум гражданам РФ – сотрудникам компании-поставщика пиротехники и командиру роты Минской военной комендатуры. Материалы в отношении них переданы прокурору для направления в суд.
По версии следствия, к взрывам привело то, что фигуранты дела перед запуском фейерверков попытались самостоятельно доработать бракованные пиротехнические изделия.
Двум сотрудникам предприятия-изготовителя ОАО "Пиро-Росс" (Сергиев Посад) предъявлено обвинение по статье "Нарушение правил обращения с пиротехническими изделиями, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение ущерба в крупном размере".
Действия командира роты Минской военной комендатуры квалифицированы по статье "Нарушение правил обращения с предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение ущерба в особо крупном размере".
Установлено, что накануне салюта сотрудники Минской военной комендатуры обнаружили, что некоторые фейерверки бракованные. Исправить дефекты были вызваны два инженера предприятия-изготовителя.
Вместе с командиром роты военной комендатуры они "дорабатывали изделия путем внесения изменений, не предусмотренных руководством по эксплуатации, нормативной и технической документацией".
В итоге из 480 фейерверков калибра 195 миллиметров, заряженных в салютные установки, более 190 не соответствовали требованиям безопасности. При проведении салюта они взорвались на низкой высоте и в стволах мортир.
Один человек погиб, еще одиннадцать пострадали. Ущерб имуществу физических и юридических лиц составил более 330 тысяч долларов.
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