Шесть человек пострадали при ДТП на Киевском шоссе

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Шесть человек, включая детей пострадали при ДТП на Киевском шоссе в ТиНАО, сообщает пресс-служба департамента ГОЧСиПБ.

Согласно информации ведомства, инцидент произошел между Рассудово и Киевским. Два вертолета Московского авиационного центра направлены для госпитализации пострадавших. Один из них уже начал транспортировку детей в больницу.

В пресс-службе сточного управления ГИБДД подтвердили факт ДТП на 60 километре Киевского шоссе, сообщает Агентство "Москва". Там добавили, что произошло столкновение двух легковых автомобилей.