Калининградец пять раз протаранил кафе из-за ссоры с его владелицей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Калининградской области мужчина на автомобиле протаранил стену кафе из-за конфликта с его владелицей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления МВД по региону.

33-летний житель Полесского района не менее пяти раз врезался в стену кафе-бара, проломил ее и уже внутри продолжил крушить имущество предпринимателя. Причиненный ущерб оценили в 200 тысяч рублей.

Позже выяснилось, что причиной произошедшего послужил многолетний конфликт. Три года назад мужчина уже покушался на имущество предпринимателя. Тогда ему пришлось выплачивать компенсацию.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". Автовладельцу грозит до двух лет лишения свободы.

В июле автомобиль протаранил летнюю веранду на юге Москвы. Инцидент произошел на улице Генерала Белова. В этот момент в заведении за столиками сидели люди.

В машине находилась пожилая пара. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Никто не пострадал.