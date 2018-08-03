СК опубликовал видео с камеры в подъезде дома, где сестры Хачатурян убили отца

3 августа, 14:56
Следственный комитет России опубликовал в официальном аккаунте Twitter видео с камеры наблюдения из подъезда дома семьи Хачатурян, где на записи видно одну из дочерей мужчины.
"Московские следователи изучают видео с камер наблюдения, установленных в подъезде дома, в котором три сестры убили своего отца", – пояснили в ведомстве.
Ранее появились фотографии с места убийства Михаила Хачатуряна.
Убийство произошло вечером 27 июля. Три девушки в возрасте 17, 18 и 19 лет напали на отца и нанесли ему не менее 36 ножевых ранений, а также удары по голове. На допросе они признали вину и рассказали, что решились на преступление из-за длительных моральных страданий.
По словам девушек, отец запрещал им ходить в школу и избивал их. Всего за прошедший год Ангелине и Марии удалось посетить занятия только семь раз, подтверждают преподаватели.
Отмечается, что мать девочек ушла из дома вместе с сыном из-за постоянных угроз Михаила Хачатуряна.
В настоящее время все девушки арестованы по решению суда на два месяца до 28 сентября. В свою очередь, Следственный комитет назначил серию экспертиз в рамках расследования уголовного дела.
Племянник погибшего Эдгар Мусаелян отметил, что убитый дочерьми не был склонен проявлять насилие.
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