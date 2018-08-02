Ряд экспертиз проведут в рамках расследования дела сестер Хачатурян

2 августа, 22:30
Следственный комитет (СК) назначил целый ряд экспертиз в рамках расследования уголовного дела в отношении сестер Кристины, Ангелины и Марии Хачатурян. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка СК.
"В рамках уголовного дела по изъятому из квартиры оружию назначена баллистическая экспертиза, по ножу и молотку – последовательные дактилоскопическая и молекулярно-генетическая судебные экспертизы, также назначен ряд других необходимых экспертиз для установления всех обстоятельств произошедшего", – говорится в сообщении, передает Агентство "Москва".
Отмечается, что к настоящему времени допрошены родственники, одноклассники и знакомые обвиняемых, сотрудники специализированных учреждений. Также осмотрен блок видеоригестратора от домофона, получены копии с камер видеонаблюдения, установленных в подъезде. Проверяются факты обращений сестер в медицинские учреждения и правоохранительные органы.
В четверг, 2 августа, Останкинский суд арестовал трех сестер Хачатурян до 28 сентября.
Инцидент произошел 27 июля в трехкомнатной квартире на Алтуфьевском шоссе, дом 56. На отца напали три дочери 17, 18 и 19 лет. Тело обнаружили в межквартирном фойе дома.
Девушек задержали, на допросе они сознались в содеянном. Следствие завело дело об убийстве, затем его переквалифицировали в убийство по сговору – это более тяжкая статья. СК ходатайствовал об аресте девушек, но суд лишь продлил их задержание на 72 часа.
Еще на этапе допроса сестры рассказали, что решились на убийство из-за страданий, которые причинил им родственник. В СИЗО девушки рассказали общественникам о том, что отец держал их в рабских условиях, угрожая оружием.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: