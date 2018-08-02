Ряд экспертиз проведут в рамках расследования дела сестер Хачатурян

Следственный комитет (СК) назначил целый ряд экспертиз в рамках расследования уголовного дела в отношении сестер Кристины, Ангелины и Марии Хачатурян. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка СК.

"В рамках уголовного дела по изъятому из квартиры оружию назначена баллистическая экспертиза, по ножу и молотку – последовательные дактилоскопическая и молекулярно-генетическая судебные экспертизы, также назначен ряд других необходимых экспертиз для установления всех обстоятельств произошедшего", – говорится в сообщении, передает Агентство "Москва".

Отмечается, что к настоящему времени допрошены родственники, одноклассники и знакомые обвиняемых, сотрудники специализированных учреждений. Также осмотрен блок видеоригестратора от домофона, получены копии с камер видеонаблюдения, установленных в подъезде. Проверяются факты обращений сестер в медицинские учреждения и правоохранительные органы.

В четверг, 2 августа, Останкинский суд арестовал трех сестер Хачатурян до 28 сентября.

Инцидент произошел 27 июля в трехкомнатной квартире на Алтуфьевском шоссе, дом 56. На отца напали три дочери 17, 18 и 19 лет. Тело обнаружили в межквартирном фойе дома.

Девушек задержали, на допросе они сознались в содеянном. Следствие завело дело об убийстве, затем его переквалифицировали в убийство по сговору – это более тяжкая статья. СК ходатайствовал об аресте девушек, но суд лишь продлил их задержание на 72 часа.

Еще на этапе допроса сестры рассказали, что решились на убийство из-за страданий, которые причинил им родственник. В СИЗО девушки рассказали общественникам о том, что отец держал их в рабских условиях, угрожая оружием.