Три человека доставлены в полицию после конфликта со стрельбой в Москве

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Три человека доставлены в полицию после конфликта со стрельбой на юге-востоке Москвы. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе главка МВД РФ по Москве.

Как рассказал собеседник агентства, конфликт произошел на Тихорецком бульваре в Люблине. В результате ссоры один из участников выстрелил. Прибывшие на место произошедшего полицейские задержали троих граждан для установления обстоятельств инцидента.

В пресс-службе добавили, что стрельба, предположительно, велась из травматического пистолета. Пострадавших нет. Действиям задержанных будет дана правовая оценка.

Ранее столичный суд приговорил 23-летнего мужчину к 4,5 года лишения свободы за то, что в октябре 2023 года он стрелял из пневматического пистолета в сторону женщин. Одна из них пострадала. Также при задержании он оказал сопротивление и применил силу против полицейского.