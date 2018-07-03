Три человека погибли в ДТП с КамАЗом в Крыму

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КамАЗ столкнулся с легковушкой на трассе Симферополь – Николаевка в Крыму, сообщает "Российская газета".

Авария произошла в ночь на 3 июля. По предварительным данным, водитель грузовика выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с легковым ВАЗ-21099. В машине находились семь человек, в том числе подростки.

В результате лобового столкновения водитель и два пассажира легковушки погибли на месте. Еще четырех пассажиров госпитализировали. Они находятся в тяжелом состоянии.

Сотрудникам МЧС пришлось вытаскивать пострадавших из сильно деформированного автомобиля с помощью специального инструмента. Всего в ликвидации последствийаварии принимали участие 20 человек и семь единиц техники.