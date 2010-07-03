Один человек погиб при пожаре на востоке Москвы

В квартире жилого дома на востоке Москвы произошел пожар. Погиб один человек, сообщает РИА Новости.

Огонь возник в квартире на четвертом этаже по адресу Зеленый проспект, дом №56. Загорелась мебель на кухне на площади восьми квадратных метров.