В результате пожара в квартире в Марьине погиб человек

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Один человек погиб в результате пожара в квартире на юго-востоке столицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Возгорание произошло в квартире дома №13, корпус 1 на улице Поречная. Там загорелись личные вещи и мебель на площади 10 квадратных метров.

В столичном главке МЧС сообщили об одном спасенном человеке, которого передали сотрудникам скорой помощи для осмотра. Из соседних квартир спасли шесть человек.

К настоящему моменту возгорание ликвидировано.