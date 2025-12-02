Жительница Балашихи разбила машину канализационным люком

Фото: телеграм-канал "112"

Девушка подняла чугунный канализационный люк и бросила его в один из припаркованных автомобилей в подмосковной Балашихе, передает телеканал "360".

На кадрах видно, как женщина подняла тяжелый люк, пронесла его более двух десятков метров и бросила в дверь машины, из-за чего сработала сигнализация. Затем девушка вновь взяла люк и вторым ударом пробила заднее стекло автомобиля. После этого она убежала с места инцидента.

Один из местных жителей в беседе с журналистами подтвердил, что люк действительно был чугунным, а не пластмассовым. По словам мужчины, он попытался его поднять, но ничего не вышло. В настоящее время люк уже вернули на свое место.

"Вот что гнев с людьми делает", – прокомментировал ситуацию житель.

Ранее неизвестные хулиганы разбили более 20 припаркованных автомобилей в столичном районе Строгино. ЧП произошло в районе Неманского проезда. Удары по стеклам авто наносились снизу. Местные жители надеются, что хулиганов оперативно установят, так как в этом районе есть много камер видеонаблюдения.

