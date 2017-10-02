Число погибших при стрельбе в Лас-Вегасе возросло до 50

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Число погибших при стрельбе в Лас-Вегасе на музыкальном фестивале Route 91 возросло до 50 человек. Еще свыше 200 пострадали, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что погибли минимум 20 человек, пострадали более 100 человек.

Злоумышленник открыл огонь по посетителям фестиваля на 32-этаже гостиницы, где находится казино Mandalay Bay, в ночь на 2 октября. Полиции Лас-Вегаса удалось нейтрализовать подозреваемого в стрельбе.