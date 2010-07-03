Мужчину ранили ножом в результате конфликта на юге Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по столице.
По предварительным данным, в районе Ленинского проспекта, дома № 37 между тремя мужчинами возникла ссора, в результате которой был ранен один человек. Его отвезли в больницу.
Отмечается, что подозреваемые были оперативно доставлены в отделении полиции.
Ранее мужчину с ножом задержали у станции метро "Крылатское". По словам очевидцев, он угрожал девушкам. Кандидат в депутаты Мосгордумы Мария Киселева написала в соцсетях, что у метро было совершено нападение на двух ее помощниц.
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