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Происшествия

11:43

СК организовал проверку после экстренной посадки самолета в Нижнем Новгороде

происшествия

Фото: depositphotos/Chalabala

Самолет авиакомпании "Азимут", который следовал из Нижнего Новгорода в Ростов-на-Дону, совершил экстренную посадку. Лайнер вернулся в аэропорт Стригино, следователи начали проверку, говорится на сайте
Приволжского следственного управления на транспорте СКР.

Согласно предварительным данным, Sukhoi Superjet 195 с бортовым номером 89095 вылетел из аэропорта Стригино в 6:30. Однако он вернулся в аэропорт в 8:00, совершив вынужденную посадку. Как установили следователи, поступил сигнал ЧС об отказе правого двигателя.

На борту рейса № 254 было 95 пассажиров и пять членов экипажа. Их встретили службы оперативного реагирования. По информации СК, никто не пострадал.

Аэропорт Стригино в настоящий момент работает в штатном режиме.

Ранее в Красноярском крае вертолет при взлете зацепил здание. По данным регионального главка МЧС, в результате происшествия никто не пострадал.

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