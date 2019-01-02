Рекламный щит упал в центре Петербурга

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Рекламный щит упал в центре Санкт-Петербурга, пострадали три человека, передает РИА Новости.

Инцидент произошел по адресу: Невский проспект, 148. На людей упала рекламная конструкция, установленная вдоль тротуара и проезжей части в районе 1970-х годов.

Пострадавших госпитализировали в состоянии средней тяжести. Представитель регионального управления МЧС уточнил, что двое находились в тяжелом состоянии.

Предположительная причина случившегося – "усталость металла". Зона ЧП огорожена, щит пока не убран. Следователи начали проверку по факту случившегося.