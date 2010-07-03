Задержан криминальный лидер Ульяновской области

13:03
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Сотрудники полиции задержали в Ульяновской области 39-летнего Романа Халимонова, известного в криминальных кругах как Рома Попенок. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по региону.
"Обладая по негласным правилам безоговорочным авторитетом, он занимает высшее положение в криминальной иерархии региона. Лица, имеющие более низкий криминальный статус, выполняют его указания и поручения", – рассказали в ведомстве.
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
В региональном главке СК сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье УК РФ об ответственности за занятие высшего положения в преступной иерархии.
По данным местных СМИ, задержанный также является фигурантом уголовного дела о незаконной банковской деятельности.
В июле этого года в Подмосковье задержали криминального авторитета Олега Шишканова (Медведева). По версии следствия, он причастен к похищению и убийству в 2012 году депутата Раменского района Московской области Татьяны Сидоровой и членов ее семьи.
Еще одно громкое задержание произошло в середине сентября. Криминального авторитета Ираклия Джабуа обвинили в занятии высшего положения в преступной иерархии. В уголовных кругах Джабуа известен как Ираклий Ростовский. Он уже привлекался к ответственности за мошенничество, грабежи и незаконный оборот наркотиков.
Статья "Занятие высшего положения в преступной иерархии" была введена в УК РФ по инициативе президента РФ в марте этого года. За это преступление грозит от восьми до 15 лет лишения свободы и штраф до пяти миллионов рублей. Одновременно с этим в законодательстве вводится уголовная ответственность за сам факт участия в "воровской сходке".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: