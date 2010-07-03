Задержан криминальный лидер Ульяновской области

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Сотрудники полиции задержали в Ульяновской области 39-летнего Романа Халимонова, известного в криминальных кругах как Рома Попенок. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по региону.

"Обладая по негласным правилам безоговорочным авторитетом, он занимает высшее положение в криминальной иерархии региона. Лица, имеющие более низкий криминальный статус, выполняют его указания и поручения", – рассказали в ведомстве.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

В региональном главке СК сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье УК РФ об ответственности за занятие высшего положения в преступной иерархии.

По данным местных СМИ, задержанный также является фигурантом уголовного дела о незаконной банковской деятельности.

В июле этого года в Подмосковье задержали криминального авторитета Олега Шишканова (Медведева). По версии следствия, он причастен к похищению и убийству в 2012 году депутата Раменского района Московской области Татьяны Сидоровой и членов ее семьи.

Еще одно громкое задержание произошло в середине сентября. Криминального авторитета Ираклия Джабуа обвинили в занятии высшего положения в преступной иерархии. В уголовных кругах Джабуа известен как Ираклий Ростовский. Он уже привлекался к ответственности за мошенничество, грабежи и незаконный оборот наркотиков.

Статья "Занятие высшего положения в преступной иерархии" была введена в УК РФ по инициативе президента РФ в марте этого года. За это преступление грозит от восьми до 15 лет лишения свободы и штраф до пяти миллионов рублей. Одновременно с этим в законодательстве вводится уголовная ответственность за сам факт участия в "воровской сходке".

