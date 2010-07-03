В Москве проверяют информацию о взрыве газового баллона в квартире

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Экстренные службы проверяют сведения о взрыве газового баллона в квартире на северо-востоке столицы, передает "Интерфакс".

Речь идет о квартире в кирпичной пятиэтажке на улице Амундсена. "Поступил сигнал о вспышке газо-воздушной смеси без последующего возгорания", – рассказал источник.

По предварительным данным, на четвертом этаже в квартире взорвался газовый баллон, там шел ремонт. Рабочий, который был в жилище, передан медикам. От госпитализации он отказался.