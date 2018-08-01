Прокуратура проведет проверку после ЧП с легкомоторным самолетом в Подмосковье

Прокуратура проводит проверку по факту аварийной посадки легкомоторного самолета в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, легкомоторный самолет-амфибия "Корвет" совершил аварийную посадку близ аэродрома Дракино в Серпуховском районе. В связи с этим происшествием столичная транспортная прокуратура начала проверку. "Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", – цитирует сообщение ведомства Агентство "Москва".

Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет резко снизился и совершил жесткую посадку под Серпуховым. Никто из находившихся на борту самолета не пострадал.