Прокуратура проведет проверку после ЧП с легкомоторным самолетом в Подмосковье

1 августа, 14:18
Фото: vk.com/podnews
Прокуратура проводит проверку по факту аварийной посадки легкомоторного самолета в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
По данным ведомства, легкомоторный самолет-амфибия "Корвет" совершил аварийную посадку близ аэродрома Дракино в Серпуховском районе. В связи с этим происшествием столичная транспортная прокуратура начала проверку. "Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", – цитирует сообщение ведомства Агентство "Москва".
Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет резко снизился и совершил жесткую посадку под Серпуховым. Никто из находившихся на борту самолета не пострадал.
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