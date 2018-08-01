Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку под Серпуховом

Фото: YouTube/Alexandr Butorin

Легкомоторный самолет резко снизился и совершил жесткую посадку в Серпуховском районе Подмосковья. Об этом Агентству "Москва" сообщил сотрудник подмосковного аэродрома Дракино.

По его словам, все находившиеся на борту самолета живы. "Воздушное судно повреждено, но никто не пострадал", – уточнил собеседник агентства.

Причины ЧП выясняются.

Видео: YouTube/Alexandr Butorin