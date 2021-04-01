Рабочий упал с 25-го этажа на стройке в Москве и выжил

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Рабочий упал с 25-го этажа в вентиляционную шахту на стройке в Москве. Об этом сообщается на официальном сайте столичной прокуратуры.

Известно, что инцидент произошел в среду, 31 марта, во время проведения строительных работ в здании на проспекте Андропова.

"Мужчина <...> упал с высоты 25 этажа на уровень 14 этажа", – заявили в ведомстве.

Там уточнили, что пострадавший был госпитализирован в одну из городских больниц. Информации о его состоянии пока нет.

По факту случившегося столичная прокуратура начала проверку. Планируется дать оценку действиям ответственных лиц по соблюдению законодательства об охране труда и технике безопасности при производстве строительных работ. По результатам проверки будут приняты меры реагирования.

Ранее 11-летний мальчик выпал с балкона 25-го этажа в Новочебоксарске. Он приземлился на припаркованную во дворе "Газель" и выжил.