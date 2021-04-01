Рабочий упал с 25-го этажа на стройке в Москве и выжил

01:13
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Рабочий упал с 25-го этажа в вентиляционную шахту на стройке в Москве. Об этом сообщается на официальном сайте столичной прокуратуры.
Известно, что инцидент произошел в среду, 31 марта, во время проведения строительных работ в здании на проспекте Андропова.
"Мужчина <...> упал с высоты 25 этажа на уровень 14 этажа", – заявили в ведомстве.
Там уточнили, что пострадавший был госпитализирован в одну из городских больниц. Информации о его состоянии пока нет.
По факту случившегося столичная прокуратура начала проверку. Планируется дать оценку действиям ответственных лиц по соблюдению законодательства об охране труда и технике безопасности при производстве строительных работ. По результатам проверки будут приняты меры реагирования.
Ранее 11-летний мальчик выпал с балкона 25-го этажа в Новочебоксарске. Он приземлился на припаркованную во дворе "Газель" и выжил.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: