СК выясняет обстоятельства смерти пенсионера в столичном магазине

Следственный комитет проводит дополнительную проверку по факту смерти пенсионера в феврале 2018 году в одном из московских супермаркетов, сообщает пресс-служба СКР.

Разобраться в произошедшем и дать правовую оценку действиям сотрудников охраны поручил глава ведомства Александр Бастрыкин. Ход дополнительной проверки поставлен на контроль в центральном аппарате СК.

Инцидент произошел 12 февраля 2018 году на Комсомольском проспекте. 75-летний мужчина после совершения покупок вышел из магазина, не оплатив один из товаров.

Охранник попросил пенсионера проследовать в подсобку для просмотра записи с камер видеонаблюдения, где пожилому человеку стало плохо. Прибывшие медики констатировали его смерть.