Судно МЧС "Полковник Чернышев" приступило к тушению теплохода в столице

Многоцелевое пожарно-спасательное судно "Полковник Чернышев" прибыло к горящему теплоходу, пришвартованному на Нагатинской набережной.

"К месту пожара прибыло многоцелевое пожарно-спасательное судно "Полковник Чернышев", – цитирует источника в экстренных службах Агентство "Москва".

Ранее сообщалось, что пожарные были вынуждены отойти от горящего речного трамвая на безопасное расстояние, поскольку рядом с пожаром находится электрокабель под напряжением. Работы по ликвидации огня продолжаются.

Площадь пожара составляет 1000 квадратных метров. Устранена опасность его распространения на соседнее судно, теплоход отбуксировали на безопасное расстояние.

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