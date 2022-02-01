СК просит арестовать подозреваемого в поджоге квартиры на юге Москвы

15:59
Фото: ГУ СК РФ по городу Москве
Следователи попросили суд арестовать 42-летнего Сергея Германова, подозреваемого в поджоге квартиры в Чертанове, сообщает ТАСС.
Ходатайство поступило в Чертановский районный суд. Ему предъявили обвинение по статье "Покушение на убийство двух и более лиц".
По данным следствия, 29 января в жилом доме, расположенном по улице Дорожной в Москве, произошло возгорание, в результате чего двоих молодых людей госпитализировали с ожогами различной степени тяжести. Пострадали еще два человека, но госпитализация им не понадобилась.
Момент поджога квартиры в Чертанове попал на камеры видеонаблюдения. На них видно, как подозреваемый поднимается на 9-й этаж. В руках у него находится бутылка с жидкостью, которую он разливает у входа в квартиру сожительницы. Пламя моментально начало распространяться, а злоумышленник скрылся с места происшествия по лестнице.
По подозрению в совершении поджога был задержан 42-летний ранее судимый Германов. В 2010 году он был осужден на 3 года и 4 месяца лишения свободы за несколько краж. Через несколько лет его осудили за хищение оружия, незаконное хранение оружия и покушение на кражу.
Появилось видео с пожара в многоэтажке в Южном Чертанове
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