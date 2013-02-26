Для столичного НИИ детской онкологии построят новый корпус

НИИ детской онкологии Российского онкологического научного центра имени Блохина объявил о намерении построить новый корпус. Максимальная сумма контракта составляет почти 1,9 миллиард рублей.

В новом корпусе планируется разместить изоляционное отделение, приемно-смотровые боксы, пять палатных отделений и так называемые "чистые палаты", предназначенные для пересадки костного мозга.

Кроме того, как следует из заявки НИИ, размещенной на портале госзакупок, в здании оборудуют операционный бокс с экспресс-лабораторией и отделением интенсивной терапии.

Все строительные работы планируется завершить до 30 июня 2016 года.