26 февраля 2013, 17:04События
Для столичного НИИ детской онкологии построят новый корпус
НИИ детской онкологии Российского онкологического научного центра имени Блохина объявил о намерении построить новый корпус. Максимальная сумма контракта составляет почти 1,9 миллиард рублей.
В новом корпусе планируется разместить изоляционное отделение, приемно-смотровые боксы, пять палатных отделений и так называемые "чистые палаты", предназначенные для пересадки костного мозга.
Кроме того, как следует из заявки НИИ, размещенной на портале госзакупок, в здании оборудуют операционный бокс с экспресс-лабораторией и отделением интенсивной терапии.
Все строительные работы планируется завершить до 30 июня 2016 года.
