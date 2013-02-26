Трехэтажное пожарное депо построят в районе Восточное Бирюлево

В районе Восточное Бирюлево планируется строительство трехэтажного пожарного депо. Для этого был выделен земельный участок площадью 0,72 гектара, информирует пресс-служба столичного департамента строительства.

Власти уже объявили аукцион на определение технического заказчика. Начальная (максимальная) цена госконтракта составит 386,4 миллионов рублей.

"В здании предполагается обустроить учебно-тренировочную вышку высотой в 4 этажа, комбинированную спортивную площадку, тренажерный зал, экстренные спуски для сотрудников, топливозаправочный пункт. На третьем этаже здания планируется оборудовать служебные помещения для временного проживания сотрудников при возникновении чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что на территории депо обустроят и открытую автостоянку на 9 машиномест.