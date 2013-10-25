Цены на гречку, рис и пшено ускорили рост на прошлой неделе

За минувшую неделю в России ускорился рост цен на крупы. Значительней всего за период с 11 по 18 октября подорожала гречневая крупа, сообщает агентство "Интерфакс".

Оптовая цена на гречку повысилась сразу на 345 рублей - до 15 тысяч 300 рублей за тонну. Рис подорожал на 250 рублей, а пшено - на 95. Теперь они стоят 23 тысячи 155 руб. и 10 тысяч 920 руб. соответственно.

В свою очередь, генеральный директор ООО "ПроЗерно" Владимир Петриченко считает, что серьезного взлета цен на крупы быть не должно. "Нет провоцирующего фактора. То, что произошло на минувшей неделе, ненормально, такого быть не должно, объективных причин для роста не было", - отметил он.