Три ларька и два летних кафе снесут на этой неделе в ЗАО

Три ларька и два летних кафе снесут в Западном административном округе Москвы до конца недели, сообщили в префектуре округа.

Два из них находятся на Ломоносовском проспекте и один – на Университетском проспекте. Хотя все торговые павильоны установлены законно, суд принял решение об их демонтаже.

Это связано с тем, что владельцы не внесли своевременно плату за размещение павильонов в бюджет Москвы. Кроме того, ассортимент товаров расходится с официально разрешенным.

9 августа Госинспекция по недвижимости проверила эти ларьки и направила информацию в префектуру ЗАО, где состоялась заседание комиссии по пресечению самовольного строительства.

Также будут снесены два летних кафе, расположенных на улице Барклая и на площади Джавахарлала Неру. Оба кафе работают без разрешения. Решение об их демонтаже было принято окружной комиссией по пресечению самовольного строительства 13 августа.

Напомним, что недавно была прекращена торговля из нестационарных объектов у станции метро "Юго-Западная". Киоски были закрыты в связи с нецелевым использованием земельного участка.