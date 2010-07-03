Москва 24 расскажет о победах нашей сборной на ЧМ-2019 по водным видам спорта

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

24 июля в МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция на тему "Итоги чемпионата мира-2019 по водным видам спорта". Соревнования проходят в южнокорейском Кванджу с 12 по 28 июля. Сборная России по синхронному плаванию победила в медальном зачете, завоевав на соревнованиях девять золотых медалей.

Участники пресс-конференции обсудят ход соревнований, огласят результаты и подведут итоги выступления российской сборной по прыжкам в воду и водному поло.

Спикеры:



президент Федерации синхронного плавания России, Российской федерации прыжков в воду и Федерации водного поло России Алексей Власенко;

вице-президент ФСПР, главный тренер сборной команды России по синхронному плаванию Татьяна Покровская;

ответственный секретарь технического комитета по синхронному плаванию Международной федерации плавания FINA, вице-президент ФСПР Ольга Брусникина;

старший тренер сборной команды России по синхронному плаванию Татьяна Данченко;

пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, чемпионка мира-2019 Светлана Ромашина;

олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, чемпионка мира – 2019 Светлана Колесниченко;

чемпионы мира-2019 в смешанном дуэте Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева.

Смотрите трансляцию 24 июля в 16:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.