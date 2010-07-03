Москва 24 расскажет о победах нашей сборной на ЧМ-2019 по водным видам спорта

24 июля в МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция на тему "Итоги чемпионата мира-2019 по водным видам спорта". Соревнования проходят в южнокорейском Кванджу с 12 по 28 июля. Сборная России по синхронному плаванию победила в медальном зачете, завоевав на соревнованиях девять золотых медалей.
Участники пресс-конференции обсудят ход соревнований, огласят результаты и подведут итоги выступления российской сборной по прыжкам в воду и водному поло.
Спикеры:
президент Федерации синхронного плавания России, Российской федерации прыжков в воду и Федерации водного поло России Алексей Власенко;
вице-президент ФСПР, главный тренер сборной команды России по синхронному плаванию Татьяна Покровская;
ответственный секретарь технического комитета по синхронному плаванию Международной федерации плавания FINA, вице-президент ФСПР Ольга Брусникина;
старший тренер сборной команды России по синхронному плаванию Татьяна Данченко;
пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, чемпионка мира-2019 Светлана Ромашина;
олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, чемпионка мира – 2019 Светлана Колесниченко;
чемпионы мира-2019 в смешанном дуэте Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева.
Смотрите трансляцию 24 июля в 16:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.