Новогодние световые шоу покажут на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Световые шоу можно будет увидеть на фасадах Триумфальной арки и Центрального павильона ВДНХ с 31 декабря по 2 января.

"Световые проекции появятся на Московских Триумфальных воротах и на стенах павильона №1 "Центральный" на ВДНХ", – сообщили Агентству "Москва" в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны".

Уточняется, что новогодние видеосюжеты будут транслировать с 19:00 до 23:00, а общая площадь проекции будет превышать тысячу квадратных метров. В оргкомитете "Московских сезонов" также рассказали о содержании видеосюжетов.

По словам организаторов, гостям ВДНХ покажут новогоднюю сказку о дружбе и "кино-попурри" c героями сказок и кинофильмов.

На Триумфальных воротах будут транслировать еще два праздничных сюжета: "История и традиция Нового Года" и шоу "Вокруг света вместе с Новым Годом". Отмечается, что световыми проекциями можно будет полюбоваться с обеих сторон арки.