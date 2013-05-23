При пожаре в опорном пункте пострадал полицейский

Сотрудник московской полиции получил ожог во время возгорания в опорном пункте. По данному факту идет проверка. Об этом M24.ru рассказал источник в правоохранительных органах столицы.

Собеседник отметил, что 22 мая в 10.40 на улице Каланчевская, 47, корпус 1 в помещении опорного пункта полиции № 25 в комнате, предоставленной для приема граждан, из-за замыкания электропроводки в системном блоке компьютера произошло возгорание. Общая площадь составила 5 квадратных метров.

Пожар был ликвидирован через 10 минут. Но в ходе тушения огня старший участковый уполномоченный майор полиции получил ожог глаз и отравление угарным газом. Он госпитализирован в больницу.

Ранее сообщалось, что в результате пожара никто не пострадал. Однако участковый, сумевший самостоятельно покинуть здание, вынужден был обратиться за помощью к медикам.