Открытое горение в ТЦ Королева ликвидировали

Пожарным удалось ликвидировать открытое горение в торговом центре в Королеве. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МЧС.

По данным ведомства, сообщение о возгорании в доме № 1Б на улице Исаева в Королеве поступило в оперативно-дежурную смену ЦУКС в 14:25 30 ноября. На место ЧП выехала оперативная группа Королевского пожарно-спасательного гарнизона. В 14:58 пожар локализовали на площади 100 квадратных метров, а в 15:05 открытое горение ликвидировали.

В ликвидации пожара принимают участие десять единиц техники и 33 человека.

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