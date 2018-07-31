Распределение эфирного времени между кандидатами в мэры Москвы пройдет 1 августа

Фото: портал Москва 24/Анастасия Корнишкина
Жеребьевка по распределению эфирного времени между кандидатами в мэры столицы пройдет 1 августа. Такое решение было принято в ходе заседания комиссии. Об этом сообщил член МГИК Дмитрий Реут.
"Предлагается 1 августа 2018 г. в зале заседаний Мосгоризбиркома провести жеребьевку между зарегистрированными кандидатами на должность мэра Москвы по распределению эфирного времени на каналах региональных городских государственных организаций телерадиовещания и дат предоставления помещений для проведения публичных агитационных мероприятий в форме собраний", – сказал он, передает Агентство "Москва".
Жеребьевка по распределению эфирного времени пройдет с 11:00 до 11:45, а жеребьевка по распределению дат предоставления помещений продлится с 12:00 до 12:45.
Ранее стало известно, что Мосгоризбирком зарегистрировал кандидатом в мэры столицы бывшего владельца компании СУ-155 Михаила Балакина. Он баллотируется от партии "Союз горожан". Тем самым МГИК исполнила решение Мосгорсуда.
12 июля Мосгоризбирком отказал Балакину в регистрации, признав лишь 109 из 112 подписей муниципальных депутатов при необходимом минимуме в 110.
Таким образом, число претендентов на пост мэра столицы достигло пяти человек. Ранее МГИК зарегистрировала четырех из 33 кандидатов: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР и Вадима Кумина от КПРФ. Выборы мэра столицы пройдут 9 сентября.
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