Распределение эфирного времени между кандидатами в мэры Москвы пройдет 1 августа

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Жеребьевка по распределению эфирного времени между кандидатами в мэры столицы пройдет 1 августа. Такое решение было принято в ходе заседания комиссии. Об этом сообщил член МГИК Дмитрий Реут.

"Предлагается 1 августа 2018 г. в зале заседаний Мосгоризбиркома провести жеребьевку между зарегистрированными кандидатами на должность мэра Москвы по распределению эфирного времени на каналах региональных городских государственных организаций телерадиовещания и дат предоставления помещений для проведения публичных агитационных мероприятий в форме собраний", – сказал он, передает Агентство "Москва".

Жеребьевка по распределению эфирного времени пройдет с 11:00 до 11:45, а жеребьевка по распределению дат предоставления помещений продлится с 12:00 до 12:45.

Ранее стало известно, что Мосгоризбирком зарегистрировал кандидатом в мэры столицы бывшего владельца компании СУ-155 Михаила Балакина. Он баллотируется от партии "Союз горожан". Тем самым МГИК исполнила решение Мосгорсуда.

12 июля Мосгоризбирком отказал Балакину в регистрации, признав лишь 109 из 112 подписей муниципальных депутатов при необходимом минимуме в 110.

Таким образом, число претендентов на пост мэра столицы достигло пяти человек. Ранее МГИК зарегистрировала четырех из 33 кандидатов: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР и Вадима Кумина от КПРФ. Выборы мэра столицы пройдут 9 сентября.