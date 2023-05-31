В Госдуме заявили, что депутат Зубарев ничем не болел перед смертью

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Депутат Госдумы от "Единой России" Виктор Зубарев постоянно ездил в командировки, был активным человеком и ничем не болел, рассказал член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Это был один из наших просто профессиональнейших депутатов, который прекрасно разбирался в бюджете, в налогах, который на комитете постоянно докладывал очень многие вопросы. Я, честно говоря, в шоке и даже не знаю... Только недавно получил это известие и сейчас пытаюсь разобраться", – отметил он.

По словам Федорова, он видел Зубарева около двух недель назад. Депутат ничем не болел, всегда был активным человеком, отвечал за важнейшие регионы РФ и ответственно относился к своей работе, добавил он.

Замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин подтвердил смерть Зубарева и добавил, что причины смерти неизвестны. Об этом сообщает телеканал "360".

Он рассказал, что с Зубаревым они были знакомы достаточно давно и даже вместе работали в законодательном собрании Красноярского края.

"Всегда поддерживали друг друга, поэтому я очень ценил и ценю нашу дружбу", – резюмировал он.

Виктор Зубарев скончался в ночь на 31 мая, ему было 62 года. Обстоятельства смерти депутата не приводились.

