Алексея Навального доставили в больницу

Алексея Навального доставили из спецприемника в городскую больницу № 64. Об этом сообщает РИА Новости.
"Он находится в терапевтическом отделении. Состояние удовлетворительное", – рассказали агентству в больнице.
В больницу Навального доставили из спецприемника, где он отбывает 30 суток ареста за призывы к участию в несогласованной акции оппозиции. Его задержали 24 июля и в тот же день заключили под стражу.
В мае прошлого года Тверской суд уже арестовывал на данный срок Алексея Навального. Его признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 20.2 КоАП РФ "Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".
В январе 2018 года Алексея Навального также задержали на несанкционированном публичном мероприятии в центре Москвы. Тогда, по данным полиции, в акции приняли участие около тысячи человек.
В декабре 2017 года ЦИК отказал в регистрации инициативной группы для самовыдвижения Навального кандидатом в президенты РФ из-за отсутствия у него пассивного избирательного права. Решение ЦИК подтвердил Верховный суд.
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