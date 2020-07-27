Онлайн-голосование на довыборах в ГД пройдет в Курской и Ярославской областях – ЦИК

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Курская и Ярославская области применят технологию дистанционного электронного голосования на дополнительных выборах депутатов Госдумы, которые состоятся в сентябре, сообщил зампредседателя Центризбиркома РФ Николай Булаев, передает ТАСС.

"Мы приняли совместное решение – и ЦИК, и Минцифры, и Ростелеком – попытаться продолжить в этом направлении работу по организации использования дистанционного электронного голосования. У нас довыборы депутатов ГД в четырех округах, у нас большие выборы заксобраний регионов и высших должностных лиц", – сказал Булаев.

Он отметил, что в комиссии приняли решение организовать довыборы в нижнюю палату парламента.

"Чтобы задача была точно решена, взяли два округа, в которых нет иных больших выборов, – это Курская и Ярославская области", – добавил Булаев.

Ранее Совет Федерации одобрил закон об изменениях в избирательное законодательство, который в том числе предусматривает возможность голосовать на выборах и референдумах в течение нескольких дней.

Согласно ему, избиркомы в каждом конкретном случае будут решать, сколько дней будут проводиться выборы. Максимальная продолжительность голосования – 3 дня. Указанное решение может быть принято не позднее чем в 10-дневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов или референдума. До этого законопроект приняла Госдума.