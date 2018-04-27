Захарова ответила на слова постпреда США о взносах в ООН

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление постпреда США при ООН Никки Хейли о том, что государства-члены организации все меньше разделяют интересы Вашингтона, несмотря на высокий взнос США в бюджет.

"Никки Хейли, представитель политического руководства США, призналась, что международную солидарность это государство покупает, и лояльность имеет вполне конкретную цену", – сказала Захарова, передает "Газета.ру".

По ее словам, процент голосования в Генассамблее ООН плавно снижается до уровня взносов Вашингтона. Захарова напомнила, что при этом у США имеются многомиллионные долги перед ЮНЕСКО и ООН.

Ранее Хейли заявила, что американские граждане платят 22% в бюджет ООН. По ее словам, это больше, чем сумма отчислений следующих трех государств-доноров вместе взятых. Однако, "несмотря на такую щедрость", страны голосовали по резолюциям вместе с США только в 31% случаев, возмутилась постпред.