Путин обсудил с Эрдоганом саммит Россия–Турция–Иран

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Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону предстоящий саммит Россия–Турция–Иран. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

"Так", – сказал он, отвечая на вопрос, состоялся ли телефонный разговор. Ранее о разговоре лидеров двух стран заявили в администрации Турции.

Очередное заседание Совета сотрудничества высшего уровня между Россией и Турцией состоится в Анкаре в апреле. Тогда же пройдет и второй саммит государств-гарантов астанинского процесса: России, Турции и Ирана.