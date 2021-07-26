Аналитик усомнился в возможности Украины начать разработку "зеленого" водорода

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Эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков прокомментировал заявление главы исполкома украинского Национального совета реформ Михаила Саакашвили о том, что Украине после запуска газопровода "Северный поток – 2" необходимо начать разработку собственных ресурсов, в том числе "зеленого" водорода, сообщает RT.

Он напомнил, что сперва украинские политики говорили о том, что газопровод не будет построен, затем началась стадия торга, а сейчас, как пояснил эксперт, наступила стадия принятия и они начинают думать, как жить дальше.

"Водород надо из чего-то производить. В основном сейчас в мире водород производят из метана, из обычного природного газа. Украина производит сама 20 миллиардов кубов газа, но потребляет 30. Им хотя бы от этого уйти", – сообщил он.

Также Юшков назвал второй способ: из возобновляемых источников энергии получать электричество от ветряков, солнечных панелей и методом электролиза воды получать водород. По его словам, это так называемый зеленый водород, который считается самым ценным для европейцев.

При этом эксперт считает, что возможная разработка "зеленого" водорода проблематична для Украины. "Я думаю, что никакой водородной промышленности на Украине не возникнет", – заключил он.

Ранее экс-президент Грузии и глава исполкома Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что запуск газопровода "Северный поток – 2" должен послужить Киеву стимулом для разработки собственных альтернативных ресурсов, в том числе "зеленого" водорода.

Он отметил, что Украина не должна доверять гарантиям сохранения транзита газа через ее территорию после запуска "Северного потока – 2". Также Саакашвили призвал Киев с вниманием отнестись к действиям Москвы, которая, по его мнению, постарается "перекрыть" Черное море, в котором и находятся основные залежи "зеленого" водорода.

Как сообщалось, США достигли договоренности с Германией по "Северному потоку – 2". Известно, что ФРГ обязалась добиваться инициации новых общеевропейских санкций против России, если та предпримет агрессивные шаги в отношении Украины.

Кроме того, Германия согласилась способствовать продлению российско-украинского контракта о транзите энергоносителей, который истекает в 2024 году.