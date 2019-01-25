Постпред Великобритании при ООН показала свою "настоящую русскую шапку"

Постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс отметила, что во время сильных морозов носит меховую русскую шапку, которую, к тому же, одобрил глава МИД России Сергей Лавров.
Ранее пресс-служба ООН опубликовала фотографии с недавних заседаний Совета безопасности. На одном из снимков Карен Пирс разговаривает с постоянным представителем России в Совете безопасности Василием Небензей. В руках у Пирс как раз меховая шапка.
"Обмен советами по выживанию зимой в Нью-Йорке с российским послом на прошлой неделе. Моя шапка вызывала восхищение министра иностранных дел Лаврова, когда я последний раз была в Москве ", – пояснила британский постпред ситуацию на фото.
Swapping survival tips for the New York winter with the Russian Ambassador last week. My hat is indeed Russian & was much admired by Foreign Minister Lavrov when I was last in Moscow.
Участники проекта "Московское долголетие" уверены, что меховую шапку скоро начнут демонстрировать на нью-йоркской неделе моды. Поводом к такому заключению стало то, что американский хип-хоп исполнитель A$AP Rocky появился на ковровой дорожке ежегодного гала-фестиваля Art + Film в довольно необычном образе. На нем был брючный костюм и косынка – примерно такая, как на российских бабушках.
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