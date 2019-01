Постпред Великобритании при ООН показала свою "настоящую русскую шапку"

Постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс отметила, что во время сильных морозов носит меховую русскую шапку, которую, к тому же, одобрил глава МИД России Сергей Лавров.

Ранее пресс-служба ООН опубликовала фотографии с недавних заседаний Совета безопасности. На одном из снимков Карен Пирс разговаривает с постоянным представителем России в Совете безопасности Василием Небензей. В руках у Пирс как раз меховая шапка.

"Обмен советами по выживанию зимой в Нью-Йорке с российским послом на прошлой неделе. Моя шапка вызывала восхищение министра иностранных дел Лаврова, когда я последний раз была в Москве ", – пояснила британский постпред ситуацию на фото.



Swapping survival tips for the New York winter with the Russian Ambassador last week. My hat is indeed Russian & was much admired by Foreign Minister Lavrov when I was last in Moscow.



Great shot @UN_Photo.



➡Today #UNSC discusses the impact of climate change on global security. pic.twitter.com/H9b5BR4EE2