Госсекретарь США Рекс Тиллерсон возложил ответственность за применение химоружия в Сирии на Москву, однако не привел никаких фактов в подтверждение своих слов.

"Кто бы не вел эти атаки, Россия в конечном счете несет ответственность за жертвы в Восточной Гуте и возможное применение (химоружия) против других сирийцев", – заявил он, передает ТАСС.

Тиллерсон также отметил, что "неспособность России справиться с распространением химического оружия в Сирии ставит под вопрос ее состоятельность в качестве участника урегулирования (сирийского) кризиса". По мнению госсекретаря США, Россия должна прекратить применение права вето при обсуждении этого вопроса в Совете Безопасности (ООН).

Ранее постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что Россия "убила" миссию по расследованию химатак в Сирии.

В своем Twitter Хэйли написала, что Россия, использовав вето, "убила" ранее созданный механизм расследования по использованию химического оружия в Сирии. Она уточнила, что российскому государству нельзя доверять в работе по урегулированию этого конфликта.

В ноябре на заседании Совета безопасности ООН Россия воспользовалась своим правом и заблокировала предложенный США проект резолюции по расследованию химатак в Сирии. Проект предусматривал продление мандата миссии ОЗХО на действия Сирии, срок которого истекает 17 ноября этого года.