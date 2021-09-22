В МИД РФ заявили, что США пользуются ситуацией размещения у себя штаба ООН

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В МИД РФ считают, что США злоупотребляют расположением на территории страны штаб-квартиры ООН, сообщает ТАСС.

"Вашингтон манипулирует визами для оказания давления на другие страны, фактически самовольно определяя, чьим представителям дозволено участвовать в ооновских мероприятиях, а кому доступ туда закрыт", – считают в дипведомстве.

В МИД пояснили, что такая позиция обусловлена отказом Вашингтона в выдаче визы председателю комитета Госдумы по международным делам Леониду Слуцкому. Он собирался в США для участия в 76-й сессии Генассамблеи ООН.

Ранее в МИД РФ оценили возможность возобновления полетов в Грузию. Пока никаких конкретных дат нет, власти ожидают подходящих условий, в том числе нормализации эпидемиологической обстановки.