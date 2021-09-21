В МИД РФ назвали "Умное голосование" глупостью

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "Умное голосование" на выборах глупостью. Такую точку зрения она высказала в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

По ее словам, все граждане имеют право на свое мнение и принципы, но за них нужно уметь бороться.

"Я даже не знаю, как это назвать, это не интриги, это какая-то несусветнейшая глупость, которую придумали со всеми этими "умными голосованиями" и с бесконечным "заграница нам поможет", – заявила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ посоветовала инициаторам "Умного голосования" читать классику литературы и заниматься конструктивом, а не разрушением.

"С этой разрушительной идеологией делать нечего в мире созидания и в мире творчества", – добавила Захарова.

Напомним, 6 сентября по требованию Генпрокуратуры РФ Роскомнадзор ограничил доступ к сайту "Умное голосование" за связь с экстремистской организацией. По информации Генпрокуратуры РФ, данная платформа связана с "Фондом борьбы с коррупцией".

Выборы в Госдуму проходили в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно было проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах приняли участие 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.