В Госдуме отметили готовность Москвы к всеобъемлющему партнерству с Европой

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Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков подтвердил готовность России к восстановлению партнерства с Европой, передает RT.

"В этом нет никаких сомнений. Как сторонники российских подходов, так и те, кто выступает оппонентами (но оппонентами добросовестными и заинтересованными не в сломе прежних, сложившихся десятилетиями механизмов международной безопасности, а выступающими за сохранение этих механизмов), все, пожалуй, подтвердят, что позиция РФ на мировой арене является абсолютно конструктивной и нацеленной на сдерживание тех процессов, которые могут завести к конфронтации", – сказал Новиков.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия выступает за восстановление партнерских отношений с Европой. В качестве конкретных примеров он упомянул безопасность и стратегическую стабильность, здравоохранение и образование, цифровизацию, энергетику, культуру, науку и технологии, решение климатических и экологических проблем.

В то же время российский лидер указал на существующие риски начала новой гонки вооружений, спровоцировать которую может деградация системы европейской безопасности и нарастающая напряженность между государствами.