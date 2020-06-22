Политолог прокомментировал конфликт "Нафтогаза" и экс-премьера Украины

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Украинский политолог Александр Семченко прокомментировал информацию о том, что Украина может лишиться доходов от транзита газа из-за действий экс-премьера Юлии Тимошенко. Об этом сообщает ИА "НСН".

Как стало известно ранее, депутаты партии Тимошенко "Батькивщина" потребовали признать неконституционным отделение оператора газотранспортной системы от "Нафтогаза". В случае если такое решение будет принято, "Газпром" сможет пересмотреть транзитный контракт или разорвать его.

Семченко отметил, что между Россией и Украиной заключен пятилетний договор.

"Когда договаривались об одном, а "Нафтогаз" действует совсем не так, как договаривались в ноябре – декабре 2019 года, то это действительно может закончиться плохо. Россия будет осуществлять транзит по минимуму, а через пять лет никакого продления не будет", – заявил эксперт.

Специалист отметил, что попытка перевести внимание на действия Тимошенко отвлекает от реальных проблем. В этом смысле действия главы "Нафтогаза" Андрея Коболева являются угрозой для газового контракта.

Ранее "Газпром" приступил к демонтажу транзитных газовых труб через Украину. Об этом сообщил глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон. Он также отметил, что операция началась по инициативе российской стороны.

