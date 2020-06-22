Политолог прокомментировал конфликт "Нафтогаза" и экс-премьера Украины

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Украинский политолог Александр Семченко прокомментировал информацию о том, что Украина может лишиться доходов от транзита газа из-за действий экс-премьера Юлии Тимошенко. Об этом сообщает ИА "НСН".
Как стало известно ранее, депутаты партии Тимошенко "Батькивщина" потребовали признать неконституционным отделение оператора газотранспортной системы от "Нафтогаза". В случае если такое решение будет принято, "Газпром" сможет пересмотреть транзитный контракт или разорвать его.
Семченко отметил, что между Россией и Украиной заключен пятилетний договор.
"Когда договаривались об одном, а "Нафтогаз" действует совсем не так, как договаривались в ноябре – декабре 2019 года, то это действительно может закончиться плохо. Россия будет осуществлять транзит по минимуму, а через пять лет никакого продления не будет", – заявил эксперт.
Специалист отметил, что попытка перевести внимание на действия Тимошенко отвлекает от реальных проблем. В этом смысле действия главы "Нафтогаза" Андрея Коболева являются угрозой для газового контракта.
Ранее "Газпром" приступил к демонтажу транзитных газовых труб через Украину. Об этом сообщил глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон. Он также отметил, что операция началась по инициативе российской стороны.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: