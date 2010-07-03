Пентагон отрицает факт перехвата B-52 российским Су-27

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Пентагон заявил, что российский истребитель Су-27 не перехватывал стратегический бомбардировщик B-52 ВВС США в небе над Балтикой, передает РИА Новости.

По словам представителя американского министерства обороны Эрика Пэхона, B-52 осуществлял рутинные операции в международном воздушном пространстве, а 20 марта у B-52 и российского Су-27 была рутинная встреча.

Пэхон заявил, что у самолета B-52 были включены радиолокационные маяки, и он удалился после завершения миссии, а не из-за истребителя РФ.

Ранее Минобороны России опубликовало видео, которое подтверждает факт сопровождения американского бомбардировщика над нейтральными водами Балтийского моря.

В воздух поднимались два истребителя Су-27. После приближения российских самолетов бомбардировщик США изменил свою траекторию в сторону от границы России.