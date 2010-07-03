Темы дня

ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

06:17

Пентагон отрицает факт перехвата B-52 российским Су-27

политика за рубежом безопасность

06:17

Поделиться в социальных сетях:

Фото: depositphotos/izanbar

Пентагон заявил, что российский истребитель Су-27 не перехватывал стратегический бомбардировщик B-52 ВВС США в небе над Балтикой, передает РИА Новости.

По словам представителя американского министерства обороны Эрика Пэхона, B-52 осуществлял рутинные операции в международном воздушном пространстве, а 20 марта у B-52 и российского Су-27 была рутинная встреча.

Пэхон заявил, что у самолета B-52 были включены радиолокационные маяки, и он удалился после завершения миссии, а не из-за истребителя РФ.

Ранее Минобороны России опубликовало видео, которое подтверждает факт сопровождения американского бомбардировщика над нейтральными водами Балтийского моря.

В воздух поднимались два истребителя Су-27. После приближения российских самолетов бомбардировщик США изменил свою траекторию в сторону от границы России.

политика за рубежом безопасность

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика