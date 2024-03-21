Орбан поздравил Путина с победой на выборах президента России

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил письмо с поздравлением Владимиру Путину в связи с его переизбранием на пост президента РФ. Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь главы венгерского правительства Берталан Хаваши.

В своем письме Орбан заявил, что сотрудничество Венгрии и России основано на взаимном уважении. Именно это, как он написал, помогает во взаимодействии обеих стран по особо важным вопросам даже в сложной геополитической обстановке.

При этом, по словам Хаваши, премьер-министр Венгрии в письме к российскому лидеру указал на то, что его страна находится на стороне мира.

"Мы убеждены, что поддержание диалога является необходимым условием для скорейшего установления мира", – уточнил пресс-секретарь главы венгерского правительства.

Хаваши добавил, что Орбан написал Путину о готовности расширять сотрудничество между странами в областях, не ограниченных международным правом.

Ранее ЦИК РФ утвердила итоги выборов президента России, по результатам которых Путин в пятый раз избран главой государства.

Итоговый результат Путина на выборах президента РФ составил 87,28%. Общее число голосов по всему миру достигло 76 277 708. Как заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова, Путин одержал победу по результатам голосования в Германии, Эстонии, Латвии, Австралии, Армении и США.

При этом кандидат от КПРФ Николай Харитонов набрал по итогу 4,31%, за представителя партии "Новые люди" Владислава Даванкова проголосовали 3,85% избирателей, а за Леонида Слуцкого от ЛДПР – 3,2%.

Выборы президента в России состоялись с 15 по 17 марта. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что убедительная победа Путина демонстрирует степень консолидации общества вокруг его программы. Кроме того, он считает, что такой результат отражает небольшое число тех, кто находится в оппозиции к нему.



Владимир Путин выступил с обращением по результатам выборов президента РФ