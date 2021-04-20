Песков заявил о возобновлении работы послов РФ и США в случае целесообразности

Фото: Москва 24
Посол РФ в США Анатолий Антонов и посол США в РФ Джон Салливан продолжат работу в своих диппредставительствах после консультаций, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Возвращение обычно послов после завершения консультаций в своих столицах обосновывается в первую очередь целесообразностью. Мы видим, что сейчас отношения находятся в низшей своей точке. Существуют определенные последствия тех недружественных мер, которые были приняты в отношении нашей страны. Существуют те меры, которые реализуются нашей страной в ответ. И существуют также определенные контакты, в том числе контакты Патрушев–Салливан, которые имели место вчера, в ходе которых эта ситуация обсуждается", – цитирует ТАСС Пескова.
Представитель Кремля подчеркнул, что послы могут вернуться к выполнению своих обязанностей при возникновении целесообразности. По его словам, решение в отношении российского посла будет принимать президент Владимир Путин.
Песков добавил, что рекомендации посетить консультации в Вашингтоне соответствуют положениям Венской конвенции.
"Россия действует в строгом соответствии с буквой и духом Венской конвенции о дипломатических отношениях. Безусловно, Россия не может отправить посла на консультации, Россия может рекомендовать это сделать. Это никем не оспаривается", – заключил Песков.
16 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что российская сторона рекомендовала Салливану "поехать на консультации". На Смоленской площади объяснили это тем, что послам РФ и США необходимо проанализировать ситуацию в своих столицах.
При этом посол США в РФ Джон Салливан отказался покинуть Москву, несмотря на рекомендации МИД вернуться в Вашингтон.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: