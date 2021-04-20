Песков заявил о возобновлении работы послов РФ и США в случае целесообразности

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Посол РФ в США Анатолий Антонов и посол США в РФ Джон Салливан продолжат работу в своих диппредставительствах после консультаций, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Возвращение обычно послов после завершения консультаций в своих столицах обосновывается в первую очередь целесообразностью. Мы видим, что сейчас отношения находятся в низшей своей точке. Существуют определенные последствия тех недружественных мер, которые были приняты в отношении нашей страны. Существуют те меры, которые реализуются нашей страной в ответ. И существуют также определенные контакты, в том числе контакты Патрушев–Салливан, которые имели место вчера, в ходе которых эта ситуация обсуждается", – цитирует ТАСС Пескова.

Представитель Кремля подчеркнул, что послы могут вернуться к выполнению своих обязанностей при возникновении целесообразности. По его словам, решение в отношении российского посла будет принимать президент Владимир Путин.

Песков добавил, что рекомендации посетить консультации в Вашингтоне соответствуют положениям Венской конвенции.

"Россия действует в строгом соответствии с буквой и духом Венской конвенции о дипломатических отношениях. Безусловно, Россия не может отправить посла на консультации, Россия может рекомендовать это сделать. Это никем не оспаривается", – заключил Песков.

16 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что российская сторона рекомендовала Салливану "поехать на консультации". На Смоленской площади объяснили это тем, что послам РФ и США необходимо проанализировать ситуацию в своих столицах.

При этом посол США в РФ Джон Салливан отказался покинуть Москву, несмотря на рекомендации МИД вернуться в Вашингтон.

