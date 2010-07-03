Путин одобрил участие Европы в урегулировании на юго-востоке Украины

На встрече с главой политсовета партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктором Медведчуком президент России Владимир Путин высказался о своем отношении к европейскому участию в урегулировании кризиса в Донбассе. Слова главы государства приводит РИА Новости.
"Я думаю, что подключение европейских партнеров, а они так или иначе задействованы в этом с первых шагов, к сожалению, с первых шагов конфликта, который вылился в конце концов в то, что мы видим сейчас в Донбассе, является весьма позитивным делом. И мы это всячески приветствуем", – отметил глава государства.
Накануне Медведчук представил депутатам Европарламента основанный на Минских соглашениях план урегулирования в Донбассе. Путин подчеркнул, что Москва готова поддерживать любые политические силы, которые двигаются в этом направлении.
Ранее контактная группа по Донбассу согласовала новое бессрочное перемирие с 21 июля. Глава МИД ДНР Наталья Никонорова отметила, что заявление о перемирии включает в себя дополнительные меры контроля за прекращением огня.
В июне украинские военные нанесли массированный артиллерийский удар по Донецку. Утром 19 июня Вооруженные силы Украины начали стрелять в направлении города.
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