Европарламент запретил российским дипломатам вход в свои здания

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Европейский парламент запретил российским и белорусским дипломатам вход в свои здания в Брюсселе и Страсбурге, заявила президент ЕП Роберта Метсола.

"С сегодняшнего дня дипломатическому и государственному персоналу России и Белоруссии запрещено входить в здания Европарламента", – написала она в своем Twitter.

По словам Метсолы, в Доме демократии нет места тем, кто "стремится разрушить демократический порядок".

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позже США и Евросоюз ввели против России целый ряд санкций. В частности, Вашингтон принял меры, которые затрагивают энергетическую отрасль российской экономики.

