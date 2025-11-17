В Госдуме призвали UEFA наказать зачинщиков провокации против России

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) должен жестко наказать украинских зачинщиков провокации против России, заявил зампред комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев в беседе с РИА Новости.

В ходе отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года между командами сборной Украины и Исландии украинские болельщики разместили на трибуне баннер с горящим Кремлем.

"В обязательном порядке однозначно надо наказать зачинщиков этой провокации, Украинскую ассоциацию футбола и сборную Украины. Потому что UEFA и FIFA неоднократно высказывались о том, что на трибунах болельщиков не должно появляться никаких политических лозунгов, тем более таких провокационных", – высказался Свищев.

По его словам, представители UEFA должны были зафиксировать данный факт. Но если провокация будет замалчиваться, то Российский футбольный союз (РФС) должен выступить со своим заявлением, уверен депутат.

"Замалчивать ситуацию ни в коем случае нельзя. Потому что если ничего не сделать сегодня, то завтра будут и другие лозунги и провокации, которые будет тяжело остановить. Нельзя спускать даже такие провокационные акции", – добавил он.

Ранее страны – члены UEFA обсудили вопрос смягчения ограничений, введенных в отношении российских команд. Болгария, Сербия, Босния и Герцеговина, Греция, Венгрия, Казахстан и Азербайджан выступили за то, чтобы российские команды были полностью возвращены на турниры под эгидой организации, а Швеция, Финляндия и Норвегия проголосовали за смягчение санкций, введенных в отношении женских и молодежных команд.

